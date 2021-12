Il Galaxy Z Flip 3 è lo smartphone più venduto in Corea del Sud

In Corea gli smartphone pieghevoli hanno già preso il sopravvento. Così succede che lo smartphone più venduto in assoluto durante il terzo trimestre del 2021 sia stato il Samsung Galazy Z Flip 3, il piccolo e (relativamente) economico pieghevole a conchiglia.

Il quadro completo vede sempre un trionfo assoluto di Samsung, che ormai in casa non ha nemmeno più la concorrenza di LG (l’azienda coreana si è ritirata dal settore degli smartphone). L’unico rivale credibile è Apple, su cui ha comunque una distanza abissale: 85% di market share contro il 12%.

Tornando agli smartphone più venduti, il secondo posto è più scontato: troviamo infatti il Galaxy S21 5G, top di gamma e smartphone di Samsung più venduto in praticamente ogni altro mercato. Segue in terza posizione il Galaxy A32. In quarta posizione troviamo nuovamente un pieghevole, ossia il Galaxy Fold 3. Samsung occupa 9 posizione della top 10 coreana. Ad impedire il ‘cappotto’ è esclusivamente l’iPhone 12, che tuttavia si ferma in nona posizione.

Chissà, forse la Corea molto presto non sarà un’eccezione. Samsung sta puntando moltissimo sul suo smartphone pieghevole economico. Il Galaxy Z Flip 3 viene proposto in Italia a poco più di 1000 euro. Di fatto in realtà è possibile trovarlo spesso a prezzi ancora più appetitosi (solamente pochi giorni fa era in offerta sotto ai 600 euro sul sito ufficiale di Samsung). Nel frattempo anche Huawei lavora ad uno smartphone pieghevole molto economico, forse anche di più del Flip 3.