Batgirl: un lungo video dietro le quinte dal film DC cancellato

Come sappiamo, Warner Bros. ha deciso di cancellare, inaspettatamente, l’uscita del lungometraggio live action dedicato a Batgirl nonostante fosse praticamente completo: la decisione sta facendo molto discutere in questi giorni. Arriva online ora un lungo filmato di circa dodici minuti che mostra le riprese di alcune scene, da una buona angolatura in grado di farci vedere bene l’azione.

Non sappiamo se avremo mai la possibilità di vedere, in qualche modo, il film vero e proprio, ma è interessante poterle vedere in questo dietro le quinte. Il film è stato diretto dai registi Bilall Fallah e Adil El Arbi, da una sceneggiatura realizzata da Christina Hodson (che ha già lavorato a Birds of Prey ed al prossimo The Flash). Nel lungometraggio erano presenti JK Simmons che ritornava a vestire i panni del Commissario James Gordon, Michael Keaton nella parte di Bruce Wayne / Batman, Brendan Fraser come il villain Firefly e Jacob Scipio in un ruolo non rivelato, mentre la protagonista era Leslie Grace.

