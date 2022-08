Batgirl – Leslie Grace sulla cancellazione del film: “Grazie ai fan per l’affetto dimostrato”

Nonostante Batgirl sia stato clamorosamente cancellato, l’attrice Leslie Grace ha condiviso un messaggio di positività, soprattutto nei confronti degli appassionati del personaggio che hanno supportato l’attrice durante la fase di riprese del lungometraggio.

Ecco le parole di Leslie Grace:

Sulla scia delle ultime notizie riguardo al film, sono orgogliosa per il duro lavoro e per l’impegno del cast e della squadra di lavoro, dimostrati durante i sette mesi in Scozia. Mi sento fortunata per avere avuto l’opportunità di lavorare in mezzo a persone con cui ho costruito grandi rapporti umani. A tutti i fan di Batgirl voglio dire grazie per l’affetto e la fiducia, che mi hanno consentito di vestire i panni della mia eroina!

Parole che dimostrano positività, nonostante la cancellazione di Batgirl abbia suscitato del clamore, considerando che per la produzione del film era stato destinato un budget di 90 milioni di dollari.

Batgirl ha avuto alla regia i filmmaker di Bad Boys for Life Bilall Fallah e Adil El Arbi, con una sceneggiatura realizzata da Christina Hodson, che ha già lavorato a Birds of Prey ed al prossimo film The Flash. Nel lungometraggio erano presenti JK Simmons che ritornava a vestire i panni del Commissario James Gordon, Michael Keaton nella parte di Bruce Wayne / Batman, Brendan Fraser come il villain Firefly e Jacob Scipio in un ruolo non rivelato, mentre la protagonista era Leslie Grace.