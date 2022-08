Batgirl: il film DC Comics è stato cancellato dalla Warner Bros.

In maniera sorprendente la Warner Bros. ha cancellato Batgirl, il film DC Comics che, a questo punto, non verrà distribuito sulla piattaforma HBO Max e né al cinema. Sembra che il tutto abbia a che fare con il fatto che il lungometraggio doveva uscire su HBO Max, ma la nuova gestione Warner Bros. Discovery ha deciso di cambiare idea.

Sembra che la decisione non venga dall’idea di cancellare Batgirl a causa della sua qualità, ma dal desiderio della Warner Bros. Discovery di realizzare lungometraggi DC Comics destinati esclusivamente al grande schermo.

Tutto ciò è stato stabilito dopo che le riprese di Batgirl si erano già concluse, e con la post-produzione del lungometraggio che era già in corso. Per il film era stato destinato un budget di 90 milioni di dollari.

Batgirl ha avuto alla regia i filmmaker di Bad Boys for Life Bilall Fallah e Adil El Arbi, con una sceneggiatura realizzata da Christina Hodson, che ha già lavorato a Birds of Prey ed al prossimo film The Flash. Nel lungometraggio erano presenti JK Simmons che ritornava a vestire i panni del Commissario James Gordon, Michael Keaton nella parte di Bruce Wayne / Batman, Brendan Fraser come il villain Firefly e Jacob Scipio in un ruolo non rivelato, mentre la protagonista era Leslie Grace.