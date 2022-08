Produttività: come aumentarla secondo il neuropsichiatra

Ecco alcune regole dettate dal neuropsichiatra Dean Burnett per rendere al massimo noi stessi. Si tratta di 5 consigli essenziali per aumentare la produttività.

04—Ago—2022 / 9:19 AM

Il neuropsichiatra Dean Burnett elargisce 5 consigli importanti per rendere la nostra produttività al massimo. L’esperto spiega che dipende dal nostro sistema di attenzione conscio e quello inconscio. Quest’ultimo ci distrae con piccoli rumori e molto altro. Se ascoltiamo musica in sottofondo, però l’attenzione inconscia resta concentrata sul nostro obiettivo principale.

Essenziale è dormire le ore giuste per il nostro organismo per essere iperproduttivi. Inoltre, le piante, aiutano l’ambiente e aumentano la concentrazione. Allenamento fisico e una dieta sana equilibrano benessere psicofisico e produttività. Più il corpo è sano e più il cervello rende meglio. L’importante è capire quale metodo ci è utile a restare concentrati e a lavorare in modo migliore.

Ecco riassumendo i 5 consigli che il neuropsichiatra Burnett, autore di tanti libri su psicologia e sistema cognitivo, suggerisce per aumentare la nostra produttività. Se una persona si sente al pieno della stanchezza e il caldo infernale non aiuta, ecco come accendere il motore del corpo.