Stray supera i 60.000 utenti su Steam: è il miglior lancio per un titolo di Annapurna

Stray è disponibile da ieri per PC, PS4 e PS5 e a quanto pare è già un successo. Come potete vedere dal tweet qui sotto, su Steam il gioco ha superato i 60.000 utenti attivi. Numeri che segnano un importante traguardo per il gioco che si conferma il miglior lancio di sempre per un titolo pubblicato da Annapurna Interactive.

Stray has shattered the concurrent players record for any Annapurna Interactive game on Steam easily becoming its biggest PC launch ever Top @A_i Peak Concurrent Players

• Stray – 50,555+

• Twelve Minutes – 8,021

• Outer Wilds – 7,936

• Neon White – 3,277

• Journey – 1,757 pic.twitter.com/7RhlAVyWmM — Benji-Sales (@BenjiSales) July 19, 2022

Il gioco infatti è riuscito a superare anche Twelve Minutes, che tuttavia non è andato oltre gli 8021 giocatori attivi, così come il l’apprezzato Outer Wilds si è fermato invece a soli 7936 utenti. Si tratta senz’altro di un risultato senza dubbio notevole che tuttavia però non sorprende dato l’enorme interesse dimostrato dal pubblico nelle settimane che hanno preceduto l’uscita del il gioco con il titolo di Annapurna che si è sin da subito mostrato come il più desiderato su Steam ed il più venduto solo con i preorder.

Leggiamo la descrizione ufficiale del gioco:

Solo, sperduto e lontano dalla sua famiglia, un gatto randagio deve venire a capo di un antico mistero per fuggire da una città a lungo dimenticata. Stray è un’avventura in terza persona felina ambientata nell’intrico delle particolareggiate strade a neon di una cybercittà in rovina e nei torbidi luoghi del suo squallido ventre. Vaga per il circondario muovendoti a diverse altezze, difenditi da minacce inattese e dipana i misteri di questo luogo inospitale popolato da androidi bonari e creature pericolose.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che Stray è disponibile gratuitamente per gli abbonati a PlayStation Plus Extra o Premium.