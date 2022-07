Stray è il gioco più desiderato su Steam

Stray conquista il primo posto nella classifica dei giochi più desiderati su Steam, superando The Day Before e Hollow Knight: Silksong.

Stray, l’ambiziosa avventura felina in arrivo questo mese, è in prima posizione nella lista dei giochi più desiderati su Steam. Con l’avvicinarsi della data d’uscita ed il rinvio al 2023 di The Day Before, precedentemente in prima posizione, l’esperienza a tinte cyberpunk di Annapurna conquista il podio dei titoli più attesi su Steam. Ecco la classifica completa e aggiornata dei Giochi più Desiderati di luglio:

Stray The Day Before Hollow Knight Silksong Party Animals Starfield STALKER Heart of Chornobyl Frostpunk 2 Vampire The Masquerade Bloodlines 2 Warhammer 40k Darktide Kerbal Space Program 2

Come possiamo vedere al secondo posto troviamo The Day Before, lo sparatutto post-apocalittico recentemente slittato al 2023 a causa del passaggio dello sviluppo a Unreal Engine 5 e in terza posizione invece troviamo Hollow Knight: Silksong, l’attesissimo seguito del metroidvania di Team Cherry.

Annunciato nel 2020 durante l’evento di presentazione di PS5, Stray è un’affascinante avventura felina in terza persona ambientata nelle strade di una cybercittà in rovina. Nei panni di un gatto randagio, dovremo risolvere antichi misteri e difenderci da minacce inattese per ritrovare la strada di casa.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che Stray sarà disponibile a partire dal 19 luglio 2022 su PS4, PS5 e PC ed incluso a partire da quella stessa data nel catalogo dei titoli disponibili per gli abbonati al PlayStation Plus Extra e Premium.