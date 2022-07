Stray è il gioco più venduto su Steam solo con i preorder

Stray è il gioco più venduto su Steam considerando solo i preorder. L’attesissima avventura felina di Annapurna sarà disponibile sulla piattaforma di Valve solo a partire dalle 18:00 di oggi, ma a quanto pare è già un successo. Disponibile già su PS4 e PS5 e gratuitamente per tutti gli abbonati al PlayStation Plus, Stray ha già ricevuto ottimi voti dalla stampa che ha elogiato il suo peculiare comparto artistico e la sua storia, profonda e coinvolgente.

Pre-Orders for Stray are currently the #1 Best Selling Game Worldwide on Steam

The indie title has also been the #1 Most Wishlisted game on Steam for quite a while. With very positive critics reviews coming in today I'm curious just how high it can sell pic.twitter.com/pAq7A3KPMf

— Benji-Sales (@BenjiSales) July 18, 2022