Day Shift – A caccia di vampiri: Il trailer del film Netflix con Jamie Foxx

Netflix ha diffuso il trailer di Day Shift – A caccia di vampiri, il lungometraggio horror che vede come protagonista Jamie Foxx. Il film sarà disponibile dal 12 agosto sulla piattaforma streaming, e vedrà anche la presenza di Snoop Dogg e Dave Franco.

Qui sotto trovate il trailer di Day Shift – A caccia di vampiri.

Day Shift vedrà Jamie Foxx impegnato nei panni di un padre operaio che cerca di offrire alla propria figlia una buona vita all’interno della San Fernando Valley. Ma il suo vero strumento di guadagno sarà quello della caccia ai vampiri. Questa è la descrizione offerta da Netflix:

Jamie Foxx interpreta un padre che lavora sodo per offrire una vita decente alla figlia intelligente e vivace, ma il suo modesto lavoro di pulizia di piscine è una copertura per la vera fonte di reddito: stanare e uccidere vampiri per un gruppo internazionale di cacciatori di vampiri.

Nel cast saranno presenti anche Scott Adkins (Accident Man), Meagan Good (Monster Hunter), Karla Souza (How to Get Away with Murder), Eric Lange (Narcos), Zion Broadnax (Holly Day), Natasha Liu Bordizzo (The Society), Oliver Masucci (The Swarm), Steve Howey (Shameless) e C.S. Lee (Dexter).

Il regista dei film su Joh Wick, Chad Stahelski, produrrà il lungometraggio assieme a Jason Spitz di 87Eleven Entertainment, Shaun Redick e Yvette Yates Redick di Impossible Dream Entertainment. Foxx, Datari Turner e Peter Baxter saranno i produttori esecutivi.