El Conde: il trailer del film Netflix che mischia vampiri e cinema d’autore

El Conde è un progetto cinematografico ibrido, piuttosto particolare, in cui l’autorialità e la commedia si mischiano con i vampiri: si tratta di un film Netflix realizzato da Pablo Larraín, di cui è stato da poco diffuso il trailer.

Ecco il filmato.

Il film è stato classificato vietato ai minori a causa delle scene cruente, della violenza e delle nudità. Ecco la descrizione di El Conde:

El Conde è una dark comedy/horror che immagina un universo parallelo ispirato alla storia recente del Cile. Il film ritrae Augusto Pinochet, simbolo del fascismo mondiale, nei panni di un vampiro che vive nascosto in una magione in rovina nella fredda punta meridionale del continente. Dopo duecentocinquanta anni di vita, Pinochet ha deciso di smettere di bere sangue e abbandonare il privilegio della vita eterna. Non sopporta più che il mondo lo ricordi come un ladro. Nonostante la natura deludente e opportunista della sua famiglia, trova nuova ispirazione per continuare a vivere una vita di passione vitale e controrivoluzionaria attraverso una relazione inaspettata.