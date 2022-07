Samsung Galaxy Watch 5: confermati tutti i modelli sul sito ufficiale

Il sito ufficiale del colosso sudcoreano avrebbe di recente confermato tutti i modelli del Samsung Galaxy Watch 5, pronto ad arrivare in 3 varianti.

Seppur non si sappia ancora quando finalmente i Samsung Galaxy Watch 5 verranno presentati e lanciati sul mercato, il sito ufficiale della compagnia ha di recente condiviso dei dettagli per quel che concerne la serie in questione, forse erroneamente.

Ad accorgersi del tutto è stato l’utente Roland Quandt su Twitter, il quale ha parlato delle 3 versioni dei dispositivi, che includono anche un modello Pro, avvisate sui siti del Belgio, della Danimarca e della Norvegia. Come potete vedere nella lista qui di seguito, si parla di una variante da 40 mm, di una da 44 mm e della versione Pro da 45 mm.

Galaxy Watch 5 40mm – SM-R905F

Galaxy Watch 5 44mm – SM-R915F

Galaxy Watch 5 Pro 45mm – SM-925F

Stando a quello che sappiano, il colosso dovrebbe avere modo di svelare la sua lineup nel corso del mese di agosto 2022, proprio come dovrebbe avvenire per i suoi prossimi pieghevoli, e siamo quindi in attesa di novità a breve che abbiano modo di confermare quanto anticipato di recente.

