Samsung Galaxy Z Fold 4 e Z Flip 4: spuntano le prime foto delle cover

Seppur Samsung non abbia ancora avuto modo di annunciare i suoi prossimi smartphone Samsung Galaxy Z Fold 4 e Z Flip 4, non mancano ovviamente dei leak pensati al fine di anticipare quello che vedremo con l’arrivo dei nuovi dispositivi pieghevoli sul mercato dei consumatori.

Ecco quindi che delle recenti foto emerse avrebbero svelato il design delle cover dei gioiellini in questione, come di recente approfondito sulle pagine di Wccftech, come potete ammirare in copertina all’articolo. Sembra che si tratterà delle cover ufficiali dei dispositivi in questione, dei quali sarebbe quindi mostrato anche il design.

A parlare del tutto è stato MobileFun, un retailer inglese che ha avuto modo di inserire le cover nel proprio database, addirittura ricevendo dei pre-ordini da parte degli utenti. Notiamo che per i Z Flip 4 è presente un apposito spazio per il pennino, il che sottolinea quindi che come anticipato questo non verrà più contenuto all’interno dei telefoni.

Per i Z Flip 4 si parla invece di un anello utile alfine di tenere i dispositivi, con le cover ufficiali che dovrebbero avere prezzi dai 50 ai 150 dollari in base a quella che si sceglie, con ulteriori dettagli che tuttavia andranno chiariti da Samsung, visto che si tratta di novità non ufficiali.