Woody Allen inizierà a girare a Parigi il suo prossimo film, le riprese al via a settembre

Woody Allen è pronto a tornare dietro la macchina da presa, il regista ha parlato al giornale francese Le Journal du Dimanche del suo prossimo lungometraggio, le cui riprese inizieranno a settembre e si svolgeranno a Parigi. Si tratterà di una produzione in lingua francese, con un cast di attori francesi.

Lo stesso Allen ha detto che i finanziamenti per il film arriveranno dagli Stati Uniti, anche se sembra che non siano ancora stati effettivamente resi disponibili. La cifra a disposizione per realizzare il lungometraggio si aggira attorno ai 10 milioni di dollari.

Sulla trama del film si è parlato di una storia in stile Match Point, capace di incrociare il romanticismo con il thriller. Parlando della sua esperienza sulla realizzazione di Midnight in Paris, Woody Allen ha dichiarato:

Tengo un fantastico ricordo della mia esperienza a Parigi, durante la lavorazione di Midnight in Paris nel 2010. Adoro questa città, e l’ho spesso visitata, scoprendo posti davvero magici.

L’ultimo lungometraggio girato da Woody Allen è uscito nel 2020, e stiamo parlando di Rifkin’s Festival. Si tratta di un film girato in Spagna, a San Sebastian.

