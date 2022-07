Stranger Things 5 secondo David Harbour uscirà a metà del 2024

Dopo che Netflix ha pubblicato gli ultimi due episodi di Stranger Things 4, che compongono il volume 2, gli appassionati e la produzione stessa sono già proiettati verso la quinta e ultima stagione. E, da poco, David Harbour ha offerto un dettaglio molto importante. Secondo l’attore Stranger Things 5 uscirà nel 2024.

Ecco cosa ha detto David Harbour a riguardo:

Riguardo alla quinta stagione sappiamo già che dovrebbe essere più breve rispetto alla quarta. Lo hanno dichiarato gli stessi fratelli Duffer, che hanno detto:

Pensavamo che la quarta stagione sarebbe stata composta da otto episodi, e che ci sarebbe stata una durata normale. Se ci aveste intervistato prima della quarta stagione avremmo detto questa cosa. Per l’ultima stagione puntiamo di nuovo agli otto episodi. Non vogliamo una durata complessiva di tredici ore, pensiamo più o meno sule dieci. Sarà comunque più lunga rispetto alla prima stagione perché abbiamo parecchio da raccontare e da concludere. Ma non sarà lunga come la quarta stagione.