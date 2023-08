David Harbour non vuole essere ricordato solo come Hopper di Stranger Things

David Harbour è diventato l’iconico Jim Hopper di Stranger Things, ma l’attore ha dichiarato di non voler essere ricordato solo per la sua partecipazione alla serie TV Netflix.

Ecco le sue parole:

Voglio realizzare film originali che vadano nei cinema. (Il fatto di essere conosciuto come Hopper ndr) è una posizione divertente in cui mi trovo, in cui non avrei mai pensato di trovarmi. Il primo anno di Stranger Things ricordo di aver avuto una discussione con una pubblicista che mi disse: ‘Forse non vuoi essere associato così tanto alla serie’, e io ero del tipo, ‘Perché? Adoro Stranger Things, e adoro il personaggio. Ma non voglio essere solo quel personaggio’.

E poi ha continuato:

Penso a George Clooney che lascia ‘ER’. Ora lo vediamo solo come George Clooney. Ma c’è stato un tempo in cui era, ‘Il ragazzo di ‘ER’. Sto cercando di muovermi in una certa maniera, senza mancare di rispetto chi mi ha amato fino ad ora. Ma, allo stesso tempo, voglio allontanarmi da quell’ambiente. Ho cose diverse dentro di me, e voglio che ve ne accorgiate. Non voglio che la gente gridi “Hopper” per strada ogni cinque minuti per il resto della mia vita.