La prossima console di Nintendo non uscirà prima della fine del 2024?

Negli ultimi mesi si sono susseguiti numerosi rumor sulla prossima console di Nintendo. Il gap – a livello di prestazioni e possibilità della Switch rispetto all’hardware di nuova generazione di Sony e Microsoft sta diventando sempre più marcato e secondo sempre più analisti e consumatori è giunto il momento che anche Nintendo faccia un doppio passo in avanti.

Tuttavia, secondo un nuovo report potremmo non vedere una nuova console di Nintendo prima della fine del 2024. Insomma, bisognerebbe pazientare per più di un anno. Peraltro, non è nemmeno chiaro a cosa stia lavorando Nintendo. Si tratta di una vera e propria Nintendo Switch 2 (per così dire, probabilmente avrà un nome diverso)? Oppure di qualcosa di simile ad una Switch Pro, una console solo parzialmente aggiornata rispetto alla formula introdotta ormai 6 anni fa?

Il Nintendo Switch è stato un successo fenomenale sin dal suo lancio nel 2017. In meno di sei anni, ha venduto oltre 122 milioni di unità, diventando la terza console più venduta di sempre. Le voci su un successore sono aumentate di recente, e l’ultima affermazione proviene da un rapporto di Ampere Analysis.

Il rapporto si concentra sulla spesa dei consumatori nell’industria dei videogiochi ed esamina le vendite unitarie di ogni console principale. Contiene anche un breve riferimento a una nuova console Nintendo che dovrebbe essere lanciata alla fine del 2024.

Il mese scorso sono arrivate ulteriori notizie su un potenziale successore di Switch da una fonte improbabile. I documenti sull’acquisizione di Activision da parte di Microsoft esaminati dall’antitrust menzionano in più occasioni l’abbonamento Nintendo Switch Online (NSO), che offre giochi retro e titoli Game Boy. Si afferma che NSO sia disponibile solo su Nintendo Switch e su un altro dispositivo, il cui nome è stato oscurato nel rapporto. Molti credono che il riferimento censurato nella versione destinata al pubblico del dossier nasconda una futura console di Nintendo.

Parlando nel podcast The Digital Foundry Direct Weekly a dicembre, John Linneman ha detto che uno Switch Pro era stato pianificato da Nintendo ma cancellato, in parte per paura di replicare il fiasco clamoroso della Wii U: ovvero, far seguire ad una console di successo un totale fallimento.