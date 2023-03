Stranger Things 5: David Harbour rivela quando inizieranno le riprese

David Harbour ha di recente parlato dell’inizio delle riprese di Stranger Things 5, la quinta e ultima stagione della serie Netflix che arriverà sulla piattaforma streaming nel 2024, concludendo il percorso dei ragazzi di Hawkins. I lavori sul set inizieranno a giugno.

Ecco le parole di David Harbour:

Ho avuto un paio di mesi per potermi allenare ed esercitare per la quinta stagione. Inizieremo a girare a giugno, e si tratterà della stagione finale. Per la quarta stagione mi sono allenato molto. Hopper si trovava in prigione in Russia, e perciò doveva perdere qualcosa a livello fisico, mentale ed emotivo. Ma ora è tornato in città, e insomma, lì ci sono i cheeseburgers, diciamo che sarà ben nutrito.