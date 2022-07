Motorola: primi dettagli sugli smartphone con Snapdragon 8 Gen 2

Le specifiche per i nuovi modelli degli smartphone di Motorola, con il nome in codice Canyon e Bronco, sono state rivelate da un report di Evan Blass.

Il nuovo report del popolare informatore Evan Blass sulla tabella di marcia di Motorola per i prossimi smartphone, rivela che la società sta lavorando a un paio di nuovi telefoni per quest’anno, e si dice che Tundra sia il nome in codice della prossima ammiraglia della serie Edge alimentata da un classico chip Snapdragon 888 Plus.

Devon, Vaui e Victoria sono i nomi in codice degli altri telefoni Motorola in arrivo, ma il report rivela anche le specifiche di Motorola Bronco e Canyon, che si dice siano telefoni di punta di nuova generazione alimentati dal prossimo chipset Snapdragon 8 Gen 2, ed probabile che Bronco e Canyon possano prendere il nome di Edge 40 Pro nei mercati globali, come approfondito qui.

Secondo Blass, Motorola Canyon e Bronco sono ammiragli di nuova generazione con specifiche simili, il modello Bronco sarà probabilmente alimentato dal prossimo chipset mobile di punta di Qualcomm, che porta il nome di codice SM8550, il SoC sarà probabilmente chiamato Snapdragon 8 Gen 2 che debutterà entro la fine dell’anno.

La variante Canyon invece, presenterebbe un display FHD+ che supporterà una frequenza di aggiornamento di 165Hz, una fotocamera frontale da 60 megapixel, e per quanto riguardala configurazione della fotocamera posteriore avrà una fotocamera principale da 50 megapixel, uno snapper ultra grandangolare da 50 megapixel, che può raddoppiare come sensore macro e un teleobiettivo da 12 megapixel, inoltre sembra che il modello Canyon possa debuttare con il nome di Edge 40 Pro.

Il modello Bronco dovrebbe arrivare con il chipset Snapdragon 8 Plus Gen 1, e risultare dotato di un display FHD+, mentre per i selfie, di una fotocamera frontale da 16 megapixel, e la configurazione della fotocamera posteriore del modello Bronco sarebbe formata da una fotocamera principale da 50 megapixel, una fotocamera ultra grandangolare/macro da 13 megapixel e un sensore di profondità da 2 megapixel.

Il report afferma inoltre che Motorola lancerà i suoi presunti telefoni con nome in codice Felix e Juno.