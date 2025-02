Sky ridefinisce l’esperienza televisiva con il lancio della seconda generazione di Sky Glass, portando miglioramenti significativi in termini di qualità audio e video.

Innovazioni Tecniche e Design

Il nuovo Sky Glass Gen 2 è equipaggiato con un sistema audio Dolby Atmos a sette altoparlanti, che include un doppio subwoofer, superando la configurazione a sei speaker del modello precedente. Il display 4K Quantum Dot è stato potenziato per offrire una luminosità superiore, un angolo di visione più ampio e un contrasto migliorato, garantendo un’esperienza visiva più coinvolgente.

Un’innovazione pratica riguarda il supporto: il nuovo stand si installa senza necessità di viti o bulloni, semplificando notevolmente il montaggio. Inoltre, il televisore è ora compatibile con i supporti a parete universali, offrendo maggiore flessibilità nell’installazione. Il design si rinnova anche nella palette colori, introducendo tre nuove tonalità: Grigio Vulcanico, Argento Artico e Blu Atlantico.

Continuità e Accessibilità

Sky Glass Gen 2 mantiene le funzionalità chiave che hanno reso popolare il suo predecessore, incluso l’accesso completo ai contenuti Sky Originals, Sky Exclusives e alle principali app di streaming come BBC iPlayer (in Regno Unito) e Netflix. La funzione Playlist, che permette di organizzare show e film preferiti in una sezione dedicata, rimane un punto di forza del sistema.

La gamma dimensionale resta invariata, con modelli da 43, 55 e 65 pollici, rendendo il televisore adatto a diverse esigenze di spazio. La politica dei prezzi risulta competitiva: il modello da 43 pollici è disponibile a £699, quello da 55 pollici a £949, mentre la versione da 65 pollici viene proposta a £1.199.

Questa evoluzione di Sky Glass offre un significativo passo avanti nella convergenza tra qualità audio-video e praticità d’uso. Ricordiamo che in questi giorni, anche in Italia, è arrivato Sky Stream, nuovo decoder che raccoglie la fiaccola lasciata dal vecchio Sky Q Black e che offre un’esperienza d’uso (con aggregazione dei contenuti delle diverse app streaming) simile a quella di Sky Glass.