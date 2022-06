Motorola: nuovi presunti dettagli sulla roadmap dei prossimi dispositivi

Si è parlato ormai da tempo delle novità che Motorola dovrebbe introdurre nel mercato nel giro di qualche tempo, e in attesa che il colosso abbia modo di discutere del tutto, un report aggiornato delle pagine di 91Mobiles avrebbe anticipato tutto quello che vedremo grazie al colosso, anche se è ovviamente bene attendere novità ufficiali in merito, prima che sia il caso di dare quanto svelato per vero.

Si parla innanzitutto dell’arrivo di Devon, uno smartphone con Snapdragon 680 e supporto al 5G, forse il Moto G32, con schermo da 6,49 pollici e punch-hole, refresh rate di 120 Hz e 4 o 6 GB di RAM, con 64 o 128 GB di spazio per l’archiviazione, sensore da 50 MP e grandangolare da 8 MP, con 2 MP di profondità, assieme a 16 MP per i selfie. Dovremmo vedere anche una versione 5G del Devon entro la fine dell’anno. Tundra sarebbe invece facente parte della serie Edge e verrebbe rilasciato in Cina, con schermo da 6,55 pollici FHD+ POLED e il SoC Snapdragon 888, con batteria da 4400mAh e setup formato da 50 MP + 13 MP grandangolare o macro e 2 MP di profondità, con 32 MP per i selfie.

Si parla poi di Maui e Victoria, device entry-level e di fascia medio-alta, con in entrambi i casi SoC MediaTek: Helio G37 e MT6879. Maui avrebbe un display solamente da 720p con 3 GB di RAM e setup di 16 MP + 2 MP + 2 MP e 5 MP nella parte frontale. Victoria avrebbe risoluzione FHD+, decisamente migliore con possibilità di ottenere fino a 8 GB di RAM, con un sensore da 108 MP primario, un 8 MP, un 2 MP e 16 MP per i selfie.

Non sono mancati report in merito alla lineup della compagnia già in passato, e di recente abbiamo avuto modo di approfondire il tutto all’interno dell’articolo a cui potete accedere attraverso il link che trovate qui di seguito.