Dune 2: spostata la data d’uscita, il film arriverà al cinema a novembre 2023

Dune 2 inizialmente era pianificato per l’uscita nelle sale cinematografiche il 20 ottobre 2023, ma la Warner Bros. ha deciso di rimandare l’arrivo al cinema del lungometraggio di un mese: la nuova data di distribuzione del film sarà quella del 17 novembre 2023.

La scelta del 17 novembre 2023 come data di uscita al cinema di Dune 2 è la stessa di un altro film tratto da un franchise importante: stiamo parlando di The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes, aspetto che, inevitabilmente, metterà i due lungometraggi in competizione. Ricordiamo che il primo film su Dune è uscito al cinema lo scorso settembre.

Il cast di Dune 2 ha visto da poco l’ingresso di Léa Seydoux, che si unirà a Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Zendaya e Josh Brolin, che torneranno nel lungometraggio, assieme a Florence Pugh, Christopher Walken e Austin Butler.

Sullo sviluppo del secondo lungometraggio Denis Villeneuve ha dichiarato che la sceneggiatura è già pronta. Ricordiamo che è in sviluppo anche una sere TV realizzata da HBO, intitolata Dune: The Sisterhood, in cui le protagoniste saranno le sorelle Harkonnen alle prese con una lotta contro le forze che minacciano il futuro dell’umanità, che le porterà a creare la setta conosciuta come Bene Gesserit.

