The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes – I nuovi interpreti dei Tributi e dei Mentori

Per The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes sono stati rivelati i nuovi membri del cast che vestiranno i panni dei Tributi e dei Mentori. Nel film ci saranno Nick Benson, Laurel Marsden, Lilly Cooper, Luna Steeples, e Hiroki Berrecloth.

In The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes Nick Benson farà il Tributo Jessup; Laurel Marsden sarà Mayfair Lipp; Lilly Cooper interpreterà Arachne Crane, mentore del Distretto 10; Luna Steeples farà Dill, Tributo del Distretto 11; e Hiroki Berrecloth vestirà i panni di Treech, Tributo del Distretto 10.

Il film dal titolo italiano La Ballata dell’usignolo e del serpente racconta la giovinezza del Presidente Snow e della sua prima partecipazione alla realizzazione dei Giochi di Panem, quando era ancora uno studente d’Accademia. Il prequel di Hunger Games è tratto dall’omonimo romanzo di Suzanne Collins.

Il lungometraggio sarà diretto da Francis Lawrence, che ha in precedenza lavorato a Hunger Games: La ragazza di fuoco (2013) e Hunger Games: il canto della rivolta (2014-2015). La produzione del film è stata affidata a Nina Jacobson ed a Brad Simpson, e sarà coinvolto come produttore anche lo stesso Francis Lawrence.

