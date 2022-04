Dune: la serie TV sarà ambientata 10.000 anni prima degli eventi del film

Il regista dei primi due episodi di Dune: The Sisterhood sarà Johan Renck. La serie TV è ambientata 10.000 anni prima degli eventi del film.

Variety ha offerto delle novità sulla produzione della serie TV su Dune, che, secondo quanto riferito, sarà ambientata 10.000 anni prima delle vicende del film di Denis Villeneuve. II regista dei primi due episodi sarà Johan Renck, mentre sfuma l’ipotesi di vedere lo stesso Villeneuve alla regia della puntata pilota, considerando gli impegni del filmmaker con il lungometraggio sequel.

Al centro di Dune: The Sisterhood ci saranno le sorelle Harkonnen alle prese con una lotta contro le forze che minacciano il futuro dell’umanità, che le porterà a creare la setta conosciuta come Bene Gesserit. Si tratta di un gruppo con straordinarie abilità sia a livello fisico che mentale, capace di cavalcare l’onda degli intrighi politici dell’impero, e che lavorerà ad un piano che le guiderà sul pianeta Arrakis, conosciuto anche come Dune.

Diane Ademu-John (The Haunting of Bly Manor) farà da sceneggiatrice, showrunner, e produttrice esecutiva della serie spin-off di Dune realizzata da HBO Max. La co-produzione del progetto è affidata alla Legendary Television.

Ricordiamo che è in lavorazione il film sequel di Dune, di cui lo stesso Denis Villeneuve ha dichiarato di aver già pronta la sceneggiatura.

