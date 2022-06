Wear OS renderà più facile i collegamenti agli auricolari

Esattamente come Apple, anche Google, fornisce una funzionalità che consente agli utenti di connettere rapidamente e facilmente il proprio telefono alle cuffie auricolari, nel caso di quest’ultima, questa opzione si chiama Fast Pair e presto potrà essere usata anche sul proprio orologio Wear OS. Nel registro delle modifiche di Google System Updates di giugno 2022, il gigante della tecnologia ha annunciato che Fast Pair è ora disponibile per i dispositivi Wear OS nella versione 22.24 dei servizi Google Play, tuttavia, bisogna tenere presente che l’aggiornamento non è ancora ampiamente distribuito, quindi al momento si potrebbe non essere in grado di utilizzare questa opzione sul proprio orologio.

Grazie a questa funzione Google promette che sarà estremamente facile e veloce accoppiare i vari auricolari o cuffie al proprio smartwatch, tuttavia, al momento non è noto come apparirà l’interfaccia di Fast Pair su uno smartwatch Wear OS. Quando si avvicinano le cuffie al proprio telefono Android, il sistema visualizza un messaggio che, se toccato, collegherà i due dispositivi. Probabilmente sarà qualcosa del genere anche su Wear OS ed è interessante notare che, come mostrato da 9to5Google, Google ha aggiornato anche la pagina Pixel Watch.

Andando sul sito in questione, si noterà una sezione chiamata “Configura e passa facilmente da un dispositivo all’altro”, che spiega in modo chiaro e dettagliato, che con l’utilizzo della nuova funzione chiamata Fast Pair, è possibile collegare rapidamente e facilmente auricolari, orologio e telefono tra loro, ed anche quanto è semplice cambiare l’audio tra orologi, telefoni e computer.

Una voce di corridoio parla del fatto che Fitbit potrebbe lanciare i suoi prossimi tre smartwatch senza però Wear OS, non sappiamo se sia affidabile, ma vi rimandiamo ugualmente al nostro articolo, ove sono presenti maggiori informazioni a riguardo. Troverete tutto il necessario a questo indirizzo.