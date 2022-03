Fitbit lancerà i prossimi tre smartwatch senza Wear OS?

A quanto pare, sembra che i prossimi dispositivi indossabili Fitbit non si presenteranno con la piattaforma di Wear OS utilizzatissima come avremmo potuto immaginare. Il tutto è stato scoperto grazie alle pagine di 9to5Google che hanno analizzato il codice dell’app ufficiale, anticipando quindi questa novità.

Parliamo di una compagnia particolarmente esperta in questo ambito, che a quanto pare potrebbe aver optato per un ulteriore OS rispetto a quello usato, e che potrebbe quindi nel corso dei prossimi mesi portare sul mercato Versa 4, Sense 2 e Luxe 2 in maniera inaspettata.

Al momento non ci sono molte informazioni in merito ai nuovi dispositivi, con i Versa e i Sense che stando ai rumor avranno dimensioni di 336×366 mm e con invece i Luxe che dovrebbero misurare 124×208 mm. La compagnia si trova di anno in anno a migliorare la propria lineup, ed è quindi probabile che vedremo davvero i dispositivi arrivare sul mercato nel giro di poco tempo.

Non resta quindi che scoprire quali saranno i prossimi device lanciati sul mercato dal colosso, come anche quale OS la compagnia deciderà di usare nel caso in cui non si opti per Wear OS come scoperto da 9to5Google.