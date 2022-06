Tesla Cybertruck: produzione nella seconda metà del 2023 e il design è stato ultimato

Sono passati ormai quasi tre anni dalla presentazione del Cybertruck, l’atteso primo pickup elettrico di Tesla. Il veicolo non ha ancora ufficialmente concluso la fase di sviluppo, mentre l’inizio della sua produzione è stato più volte rimandato nel tempo. Tecnicamente non conosciamo neppure il design finale del Cybetruck.

Secondo il fondatore dell’azienda, questa attesa spasmodica starebbe finalmente per giungere al termine. Durante un’intervia, Elon Musk ha annunciato che il design del Cybertruck è ormai stato finalmente ultimato. Insomma, la casa automobilistica ha raggiunto una bozza finale e sarebbe tutto pronto per entrare nella fase di produzione di massa — che verrà ospitata nella nuova Gigafactory texana.

Secondo Musk, il Tesla Cybetruck entrerà in produzione entro la seconda metà del 2023. Nel frattempo ci sono ancora diverse incognite da superare. Tanto per iniziare, l’intero settore dell’auto sta ancora facendo i conti con la crisi dei semiconduttori. L’altro tema riguarda lo sviluppo delle celle 4680, che verranno utilizzate anche per il pickup elettrico.

Recentemente un prototipo del Tesla Cybertruck si è fatto vedere durante l’inaugurazione di una fabbrica della Pacific Gas & Electric. Trovate il video a questo link.