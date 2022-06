Il Tesla Cybertruck si mostra in tutta la sua gloria: design leggermente rivisto, tutte le novità

Un nuovo prototipo del Tesla Cybertruck si è fatto vedere in tutta la sua gloria durante un evento di inaugurazione della Megafactory di Moss Landing, in California. Il sito ospiterà la produzione dei Megapack offerti dalla Pacific Gas & Electric.

Il nuovo stabilimento è stato presentato in pompa magna con un evento speciale aperto al pubblico. A sorpresa, tra gli ospiti d’onore c’era anche l’attesissimo pickup elettrico. Non una versione qualsiasi, ma un nuovo prototipo con numerose novità rispetto ai modelli precedentemente avvistati negli USA.

Happening Now: Commissioning our Elkhorn Battery System in Moss Landing w/ @Tesla @CalEnergy @California_ISO . A key milestone in making clean energy available on demand to support California’s electric grid reliability. pic.twitter.com/IUKVd0iVgb

I tergicristalli, ad esempio, sono vistosamente più piccoli con un risultato forse più armonioso e meno spartano. Le foto del modello in mostra durante l’inaugurazione offrono una rara panoramica dell’abitacolo del veicolo, che comunque nel prototipo in questione non è completo: mancano gli aribag.

Nel frattempo Tesla continua a lavorare al design del veicolo, che dovrebbe subire alcune piccole modifiche da qui al suo debutto, atteso – dopo numerosi posticipi – nel 2023. Elon Musk ha comunque promesso che almeno un dettaglio del Cybetruck rimarrà invariato: le maniglie delle portiere rimarranno assenti.

BREAKING: New updated Tesla Cybertruck interior seen for the first time up close in new photos posted by @ksbw.

The gauge cluster can be seen on the left. Very interesting small window around the A pillar. pic.twitter.com/Ls6lOOSyEj

— Sawyer Merritt 📈🚀 (@SawyerMerritt) June 7, 2022