Motorola Razr: terza generazione in arrivo, conosciamo già il prezzo e le specifiche

Il nuovo Motorolla RAZR sarà più economico rispetto alla generazione attualmente in commercio. Un nuovo leak ha rivelato il prezzo per il mercato europeo del nuovo smartphone pieghevole, mentre durante il weekend è uscita anche la sua presunta scheda tecnica.

Secondo OnLeaks, il nuovo Motorola RAZR costerà 1.149 euro, contro i 1.399€ di lancio della seconda generazione. Sappiamo anche che molto probabilmente il dispositivo sarà disponibile in una sola opzione cromatica: Quartz Black. OnLeaks comunque non esclude che in futuro potrebbero uscire anche delle altre versioni, magari con colori per eventi speciali o in collaborazione con specifici operatori mobile internazionali.

Quanto alle specifiche: schermo 6,7 pollici OLED pieghevole con display esterno da 3 pollici. Il cuore del dispositivo sarà il nuovo SoC di ultima generazione di Qualcomm, l’atteso (e ancora inedito) Snapdragon 8 Gen1+. È un aggiornamento mid-gen del SoC montato attualmente sui principali top di gamma Android, ci si aspetta maggiori prestazioni e un controllo dei consumi e del surriscaldamento più riuscito.

Il processore sarà accompagnato da 12GB di RAM e 512GB di storage. Lato fotografia troveremo un assetto a doppia fotocamera – 50 + 13 MP – completato da una selfie cam da 32MP. Completa questo quadro la batteria da 2.800mAh.

Basterà per vincere la sfida contro Samsung e i suoi iper-popolari Galaxy Z Flip? Chissà, tra pochissimo uscirà la nuova generazione del pieghevole coreano.

In copertina: il portale Let’s Go Digital gioca di fantasia immaginando una terza generazione del Motorola Razr fuori dagli schemi.