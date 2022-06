Motorola Razr 3: un report confermerebbe le specifiche tecniche

Si parla ormai da tempo dei nuovi smartphone Motorola Razr 3, visto che nonostante la compagnia non abbia ancora avuto modo di discutere di gioiellini in questione e delle loro specifiche tecniche, non manco molteplici leak pensati al fine di approfondire la questione.

Come spiegato in questo caso sulle pagine di GizChina, abbiamo a che fare nello specifico con delle informazioni provenienti dal noto leaker Digital Chat Station, che potrebbe aver fin da subito confermato molteplici dettagli. Si parla nello specifico della grandezza dello schermo, il quale infatti dovrebbe misurare stando a quanto anticipato un totale di 6,7 pollici, mentre per quel che concerne il SoC dovremmo trovare uno dei nuovi Snapdragon 8+ Gen 1.

Sembra che le batterie saranno di circa 2.800mAh, e che all’effettivo i display avranno un refresh rate di 120 Hz come anticipato a più riprese. Parlando delle fotocamere, pare che avremo a che fare con una 50 MP principale sul retro accompagnata da una 13 MP, come anche con un sensore da 13 MP per i selfie.

Restiamo ovviamente in attesa di conferme da parte di Motorola in merito ai nuovi gioiellini, considerando tuttavia che DCS tende in genere a non sbagliare un colpo e a fornire dei leak corretti.