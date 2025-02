Un’importante innovazione scientifica potrebbe facilitare la vita di tutti coloro che sono dediti alla cucina e vogliono da sempre realizzare l’uovo sodo perfetto. A quanto pare, si è infatti scoperto un metodo per cuocere l’uovo affinché il tuorlo possa rimanere vellutato mentre l’albume diventare del tutto sodo. Si tratta di qualcosa che in cucina risulta essere estremamente ricercato, ma che non sempre si riesce a raggiungere perché sopraggiungono delle difficoltà circa la cottura dello stesso.

La risposta potrebbe essere quella che è stata definita come cottura periodica, ovvero uno sbalzo di temperatura che dura 2 minuti e che vede l’alternanza tra l’acqua bollente e quella tiepida. Questa tecnica, quindi, sfrutta le diverse temperature per dar vita a consistenze diverse e regolare l’intero processo di cottura a seconda del risultato che si intende raggiungere.

La cottura periodica ci offrirà l’uovo sodo perfetto

Come detto prima, la cottura periodica si avvale di un controllo della temperatura che permette di cuocere l’uovo in modalità diverse. Per 2 minuti la temperatura dovrà essere a dir poco rovente e trascorso questo tempo seguiranno altri 2 minuti dove, invece, si raggiungerà come temperatura massima 30 C°. In questo modo, l’uovo verrà trattato affinché il tuorlo risulti corposo ma non troppo duro, mentre l’albume raggiungerà la consistenza che tutti definiscono come soda.

Per portare a termine questo procedimento, serviranno quindi 32 minuti, ma il gioco vale sicuramente la candela. Dobbiamo specificare come si tratti di un processo piuttosto lungo che all’interno di una cucina potrebbe rallentare moltissimo i tempi di produzione e che forse per questa ragione dovrà essere perfezionato per poter essere sfruttato dagli esperti del settore.

È poi importante monitorare con attenzione la temperatura dall’acqua affinché il risultato possa essere raggiunto per più uova. Ovviamente questo processo andrà verificato per capire in che modo le tecniche culinarie potrebbero trarre vantaggio da questa tipologia di cottura. Ecco perché nei prossimi mesi coloro che hanno ideato questo tipo di cottura valuteranno con attenzione anche tutto ciò che concerne l’analisi del mercato.