Un gruppo di ricercatori guidati da ingegneri elettrici presso l’Università della California di San Diego hanno sviluppato un modo per eseguire l’analisi comparativa di interi genomi. Si tratta di un approccio utilizzato al fine di studiare le relazioni tra le varie specie diverse, utilizzando delle scale temporali geologiche.

È questo un approccio che potrebbe svelare le scoperte su come l’evoluzione ha plasmato i genomi odierni e su come è organizzato l’albero della vita. Un nuovo metodo che è stato denominato CASTER e che si trova descritto in un articolo che è stato pubblicato su Science. Caster offre un approccio molto interessante, capace di far comprendere non soltanto le relazioni tra le specie, ma anche il mosaico delle storie evolutive attraverso il genoma.

Traguardo inedito per l’analisi genomica

“Fin dall’inizio degli anni 2000, innumerevoli studi hanno sostenuto la ricostruzione filogenetica “a livello di genoma”, queste le parole dichiarate da uno dei biologi che ha effettuato lo studio. “Tuttavia, tutti questi si sono basati su regioni di sottocampionamento sparse nei genomi, totalizzando solo una piccola frazione di ogni genoma completo che fa parte di un dato studio. Analizzare tutte le posizioni genomiche utilizzando modelli complessi sembrava fuori portata“, queste ancora le parole di Siavash Mirarab, professore di ingegneria elettrica presso l’UC San Diego e autore corrispondente del nuovo articolo su Science.

Lo stesso ha fatto sapere che adesso la cosa che più lo entusiasma è il fatto che i biologi potranno eseguire analisi a livello di genoma utilizzando ogni coppia di basi allineata tra le specie con le risorse disponibili. I ricercatori sottolineano il fatto che per poter raggiungere questo obiettivo, sono stati effettuati tanti sforzi e sono state coinvolte diverse discipline, come l’informativa e la biologia.

Chao Zhang, il primo autore del nuovo articolo scientifico, ha infatti affermato: “Per raggiungere questo traguardo sono stati necessari sforzi congiunti di molte discipline, tra cui statistica, informatica e biologia“.