Galaxy Z Flip 4 e Z Fold 4: presentazione in estate, ecco tutte le novità attese

Dopo il lancio di successo dei nuovi Galaxy S22, S22+ e SS22 Pro, Samsung si prepara a rinnovare la sua intera linea di smartphone con schermo pieghevole. Secondo nuovi rumor, l’uscita dei nuovi Galaxy Z Fold 4 e Galaxy Z Flip 4 è ormai dietro all’angolo.

Si parla infatti di una release prevista per l’estate del 2022. Le fonti parlano di un’importante passaggio generazione, con i nuovi device che introdurranno diverse gradite novità rispetto ai modelli attualmente in commercio. Le fonti? Ross Young di DSCC e il blog Naver, voci decisamente affidabili che in passato ci avevano già fornito diverse anticipazioni rivelatesi vere.

Il Galaxy Z Fold 4 potrà contare su uno schermo ancora più resistente, grazie ad un pannello UTG completamente rinnovato. Il nuovo display dovrebbe introdurre una qualità complessiva migliore. Samsung Display dovrebbe avviarne la produzione già nel corso delle prossime settimane.

Sempre la filiera dei display ci rivela qualcosina anche sulle ambizioni di Samsung, che intende produrre oltre 8,7 milioni di pannelli flessibili per il nuovo Galaxy Z Flip 4 – il pieghevole a conchiglia -, contro i 5,1 milioni di Z Flip 3 assemblati nel 2022. Insomma, Samsung si aspetta un notevole aumento di popolarità.

Il design esterno, secondo il blog coreano Naver, rimarrà pressoché uguale, così come il formato del display. Al contrario verranno fatti passi in avanti sul peso e sulla resistenza della cerniera. Ci si aspetta passi in avanti anche per quel che riguarda il comparto fotografico – in genere uno dei punti più deboli dei pieghevoli. Brutte notizie per il prezzo, che dovrebbe – per entrambi i device, rimanere pressoché invariato rispetto alla generazione precedente.