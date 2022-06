WhatsApp mantiene la promessa: arrivano i gruppi da 512 membri

WhatsApp mantiene tutte le sue promesse. È attualmente in fase di roll-out una delle due grandi novità annunciate questo mese. In queste ore sempre più gruppi WhatsApp stanno finalmente ricevendo la possibilità di invitare fino ad un massimo di 512 membri. Un raddoppio, rispetto al precedente limite di 256 utenti.

Per ricevere la nuova funzione vi basta aggiornare WhatsApp all’ultima versione: 2.22.12.17 su Android e 22.12.73 su iOS. Se non dovesse bastare, non vi rimane che aspettare. L’innalzamento del limite massimo dei partecipanti alle chat di gruppo è in roll-out, la feature verrà estesa, gradualmente, a tutti gli utenti nel corso delle prossime ore. Il roll-out potrebbe impiegare alcuni giorni.

L’altra novità riguardava la dimensione massima dei file inviabili via chat. Si passa a 2GB, la stessa concessa da Telegram. Anche se, con Telegram Premium, presto questo limiterà salirà a 4GB per gli utenti paganti.

Non è l’unica novità a cui sta lavorando l’app di messaggistica. Nella versione in beta è stato scoperto un nuovo filtro, che consentirà di limitare la funzione di ricerca esclusivamente ai messaggi non letti. Non solo, tra le altre cose, WhatsApp sta anche lavorando alla possibilità di ripristinare i messaggi cancellati, in modo da renderli nuovamente visibili.