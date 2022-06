WhatsApp Beta: arrivano due importanti novità

03—Giu—2022 / 11:36 AM

Due attese novità sono state rilasciate sul canale Beta di WhatsApp. Primo: è possibile filtrare le chat in base al contenuto dei messaggi non letti. Secondo: un numero più ampio di utenti ha accesso alla possibilità di condividere file con dimensioni massine di 2GB. Quest’ultima è una delle funzioni storicamente più richieste dagli utenti.

La prima novità riguarda la versione desktop di WhatsApp, e quindi quella per computer. La seconda invece la normale app per smartphone.

Il filtro funziona in maniera piuttosto semplice. Quando si cerca una keyword all’interno dell’app, ora è possibile spuntare un’apposita casella che confinerà al ricerca esclusivamente ai messaggi che non sono ancora stati letti. Probabilmente un domani verranno aggiunti altri filtri – pensate ad esempio alla possibilità di limitare la ricerca ai soli gruppi, o alle chat private.

Quanto alla condivisione dei file da 2GB, sembra che finalmente sia iniziato il roll-out globale. Fino ad oggi il test riguardava esclusivamente (così si dice online) un gruppo ristrettissimo di utenti in Sud America. Si parla comunque sempre della beta di WhatsApp e non della versione stabile. Se fremete per questa funzione, vi basta scaricare la versione 2.22.13.6 della Beta e sperare di essere trai fortunati che la potranno testare. Attualmente su WhatsApp è possibile inviare file con una dimensione massima di 100MB.