Xiaomi 12S Pro: avvistata la variante con Snapdragon 8+ Gen 1

Xiaomi sarebbe al lavoro sulla nuova serie di Xiaomi 12S, dispositivi che dovrebbero avere modo nel giro di qualche tempo di presentarsi sul mercato e di offrire dei miglioramenti rispetto a quanto visto con la 12 principale. Parliamo nello specifico di un totale di due modelli, come spiegato sulle pagine di Gizmochina, i quali sarebbero i 12S e i 12S Pro, con quest’ultimo che si presenterebbe però in due varianti, una con Dimensity e una con Snapdragon.

Un nuovo gioiellino è stato avvistato in Cina nel database di 3C, e sembra che quest0ultimo darebbe proprio lo Xiaomi 12S Pro con Snapdragon 8+ Gen 1 all’interno, in attesa di scoprire dettagli anche sull’altro presunto modello. Stando a quanto specificato, il dispositivo dovrebbe avere il numero 2206122SC e supportare la ricarica rapida fino a 120 W. Si parla ormai da tempo del debutto di nuovi gioiellini targati Xiaomi pensati per migliorare quanto visto con la serie 12, dei veri e propri nuovi flagship che avrebbero quindi modo di fornire maggiore versatilità alla scorsa serie dopo il suo enorme successo riscosso.

Stando a quello che sappiamo, il gioiellino potrebbe presentarsi con uno schermo di tipo OLED curvo pronto a supportare la risoluzione Quad HD+ e un refresh rate di ben 120 Hz, con una fotocamera da 32 MP nella parte frontale e un setup triplo da 50 MP sul retro. A quanto pare la compagnia potrebbe aver optato per una batteria da 4.500mAh, portando alla luce i gioiellini con all’interno MIUI 13 basata su Android 12 fin dal lancio.

Non mancano inoltre i rumor che anticipano la presenza degli Xiaomi 12 Ultra, dispositivi che dovrebbero presentarsi con un setup di fotocamere non indifferente, risultando anch’essi specializzati in questo ambito. Abbiamo avuto modo di approfondire il tutto nell’articolo a cui potete accedere attraverso questo link.

