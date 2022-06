Xiaomi 12 Ultra: leak rivela i dispositivi e le fotocamere?

Dei render degli Xiaomi 12 Ultra hanno mostrato le fotocamere dei nuovi dispositivi flagship realizzati da parte del colosso cinese, che a quanto pare avrebbero modo di offrire ancora una volta delle performance migliori rispetto a quanto visto in passato grazie alla serie del colosso, particolarmente evoluta in tal senso. Parliamo nello specifico di materiale che proviene da OnLeaks, ripreso sulle pagine di GizChina con degli approfondimenti in tal senso, prima di un presunto reveal ufficiale.

Non sappiamo infatti se il materiale incriminato risulterà in linea con quello che Xiaomi avrà modo di svelare per quel che concerne i prossimi dispositivi che verranno annunciati per il mercato degli smartphone di fascia alta. Di sicuro, quello che sappiamo è che gli Xiaomi 12 Ultra dovrebbero avere modo di offrire miglioramenti rispetto a quanto visto con i precedenti modelli, proprio grazie alle fotocamere. Potete ammirare il tutto nel Tweet presente qui di seguito.

Hey #FutureSquad! Come take a look at the #Xiaomi12Ultra and its impressive rear camera system (360° video + gorgeous 5K renders + dimensions)! On behalf of @ZoutonUS 👉🏻https://t.co/3zQDJfSV4x pic.twitter.com/1b5S9SnNnT — Steve H.McFly (@OnLeaks) June 6, 2022

Sembra che i dispositivi si presenteranno con uno schermo da 6,6 pollici con tecnologia AMOLED e risoluzione QHD+, mentre sarà presente nella parte frontale una fotocamera di tipo punch-hole, con i display che dovrebbero offrire 120 Hz di refresh rate e un rapporto di 20:9. Sembra che non sarà incluso uno slot per i jack da 3,5 mm, con degli adattatori che risulteranno quindi in tal caso necessari al fine di utilizzare delle cuffie.

All’interno la compagnia dovrebbe aver incluso uno Snapdragon 8+ Gen 1, almeno stando a quello che è emerso fino a ora, con un totale di 12 GB di RAM e 128 GB di spazio per l’archiviazione. Per le fotocamere, dovrebbe essere un setup con una 50 MP principale, una 48 MP ultrawide e una 48 MP con zoom periscopico, con l’immagine che però non risulta completa e non fornisce infatti tutti i dettagli in tal senso.