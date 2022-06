MacBook Air M2 annunciati da Apple alla WWDC22

Il nuovo evento WWDC22 di Apple è stato pieno di sorprese, con la compagnia che ha avuto modo di annunciare anche i nuovi portatili MacBook Air, pronti a offrire al loro interno il SoC M2 del colosso, il quale è stato anch’esso svelato nel corso dell’evento. Abbiamo approfondito il tutto nell’articolo al quale potete accedere attraverso il seguente link. Si parla di un dispositivo con un design simile ai MacBook Pro da 14 pollici, com’era stato anticipato, che offre il supporto al MagSafe, due porte USB 4 Thunderbolt e un jack da 3,5 mm per le cuffie.

Troviamo nel modello base una GPU da 8 core, 8 GB di RAM e 256 GB di spazio per l’archiviazione, con la possibilità di aumentare con le configurazioni successive il tutto, mentre sarà ancora possibile scegliere di acquistare i MacBook Air M1 sul sito ufficiale della compagnia. Il nuovo gioiellino offrirà uno schermo con risoluzione 2560×1664 e schermo da 13,6 pollici con cornici particolarmente piccole e un notch, con il computer che dovrebbe risultare il 40% più veloce rispetto allo scorso modello.

Troviamo poi una webcam FaceTime HD 1080p, nuovi microfoni e speaker con supporto al Dolby Atmos, mentre per quel che riguarda la batteria sarà possibile sfruttare il caricatore da 30 W incluso o spendere 60 dollari circa per un ulteriore da 67 W, pronto a portare il device all’80% in soli 20 minuti. Come nota a margine, Apple ha confermato anche l’arrivo di un MacBook Pro rinnovato con M2 per 1.299$.

Si parla di uno spessore di 11 millimetri, e delle colorazioni grigia, space gray, starlight gold e midnight blue. Per quel che concerne i prezzi, la compagnia ha parlato nello specifico di una partenza per 1.199 dollari, con i pre-order non ancora aperti e un debutto che avverrà nel corso del mese di luglio di quest’anno.