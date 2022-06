M2: Apple annuncia ufficialmente i nuovi chip

Nel corso della nuova conferenza WWDC22, Apple ha avuto modo di annunciare in via ufficiale i nuovi chip M2, come da poco confermato nell'evento.

Dopo qualche tempo dal debutto degli ultimi M1, e a oltre un anno da quando la serie di chip è stata annunciata da parte della compagnia, Apple ha avuto modo di confermare il debutto dei nuovi potentissimi M2, dei dispositivi pronti a offrire delle performance davvero interessanti rispetto a quanto visto con i modelli base degli M1. Si parla infatti di una CPU il 18% più veloce e di una GPU il 35% più veloce, almeno mettendo a confronto i nuovi gioiellini con i primi Apple Silicon, visti i vari miglioramenti apportati.

Si parla di una larghezza di banda di 100Gbps e di nuovi core per performance ed efficienza, con 24 GB di memoria unificata, ben il 50% in più rispetto a quanto visto con gli M1. Per quel che riguarda il setup, troviamo 16 MB di cache per 4 core dedicati alle performance e 4 MB di cache per quelli che si occupano dell’efficienza. I dispositivi saranno come confermato in grado di riprodurre video in 4 e 8K simultaneamente, grazie anche alla potentissima GPU.

Troviamo per questa un totale di 10 core, ben 2 in più rispetto alla scheda video degli M1, con dei miglioramenti che saranno di conseguenza evidenti. Come confermato dal colosso, i chip sono già pronti a giungere sul mercato grazie al debutto dei nuovi MacBook Air, i quali sono stati annunciati nel corso dell’ultima conferenza del colosso. I device in questione avranno quindi modo di offrire delle performance nettamente superiori rispetto a quanto visto con i device con gli M1, com’era stato anticipato anche dal noto insider Mark Gurman.

L’altro grande protagonista della nuova conferenza è stato senza ombra di dubbio iOS 16, sistema operativo di cui abbiamo approfondito tutti i dettagli nell’articolo a cui potete accedere attraverso questo link, pronto a giungere invece per gli iPhone dell’azienda.