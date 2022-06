iOS 16 svelato alla WWDC22 da Apple

Apple ha avuto modo di annunciare nel corso della nuova WWDC22 di iOS 16, aggiornamento che risultava praticamente confermato e pronto a mostrarsi ai fan ormai da tempo, e che nel corso della nuova conferenza ha ricevuto un utile approfondimento ufficiale. Parliamo nello specifico di una serie di novità confermate dal colosso di Cupertino, che infatti ha avuto modo di discutere delle migliorie che il suo nuovo OS porterà in campo dal debutto.

Si parla fra le migliorie per gli iPhone di un blocco schermo completamente ripensato dalle basi, con varie opzioni di personalizzazione, mentre non mancano anche nuove potenzialità legate al campo della condivisione con i propri telefoni. Sarà possibile creare vari schermi personalizzati e cambiarli velocemente. Le notifiche partiranno dalla parte bassa dello schermo in modo da venire oscurate velocemente quando necessario, con le live activities che permetteranno di restare aggiornati sui contenuti in diretta.

L’applicazione della compagnia, come confermato in via ufficiale permetterà di modificare i testi dopo averli inviati, di sicuro un grosso cambiamento inaspettato di cui fino a questo momento non si era parlato. Arriva anche la possibilità di fruire della dettatura ibrida, che lascerà che anche la tastiera resti aperta e si abbia modo quindi di fornire velocemente entrambi gli input.

La feature tap to pay è finalmente funzionante, con la compagnia che ha annunciato che gli iPhone sono quindi pronti a diventare dei veri e propri POS portatili e facili da utilizzare. Si aggiorna con l’arrivo di un setup maggiormente semplice l’app In Famiglia, con l’iCloud Shared Photo Library che permette fino a un totale di 6 utenti di condividere contenuti e partecipare attivamente.

Safety Check permetterà invece di scoprire chi possiede le proprie password, e la compagnia ha fatto chiarezza in merito a Matter, linguaggio che risulterà comune per tutti i suoi device. Fra gli altri aggiornamenti troviamo l’UI di Casa, e CarPlay, con i veicoli compatibili con la nuova generazione che verranno confermati nel giro di qualche mese.