Google Pixel 7: qualcuno ha tentato di vendere un prototipo su eBay

Su eBay si trova proprio di tutto. Inclusi alcuni smartphone che non sono ancora in commercio, a quanto pare. Nelle scorse ore è apparsa sul sito l’inserzione per un prototipo del Pixel 7, il prossimo smartphone di Google. Entrerà in commercio solamente tra diversi mesi.

Lo smartphone è stato mostrato per la prima volta in occasione dell’evento Google I/O di inizio maggio. L’azienda si è limitata a mostrare alcune foto del dispositivo, rimandando il lancio vero e proprio ad autunno. Non è la prima volta che si comporta così: già con i Pixel 6, Google aveva anticipato i leaker diffondendo diverse foto dello smartphone prima della presentazione.

Non è nemmeno la prima volta che Google si è fatta ‘sfuggire’ un prototipo: era successo solamente poche settimane fa, con il Pixel Watch (anche quest’ultimo non ancora in vendita).

L’inserzione su eBay, che nel frattempo è stata chiusa, includeva diverse foto dello smartphone, visto da diverse angolazioni. È la prima volta che vediamo delle foto ‘dal vivo’ dello smartphone, le altre immagini erano tutte dei render. Sulla scocca è presente la scritta 128GB, segno che evidentemente Google intende riproporre questo taglio di storage anche per il Pixel 7.

Raggiunto da The Verge, il venditore ha spiegato di aver acquistato il prototipo da un grossista, che tuttavia non gli aveva spiegato cosa stesse acquistando. Sarebbe riuscito a risalire all’identità dello smartphone solo dopo aver cercato in rete. Il venditore ha anche spiegato di aver acquistato anche un Pixel 7 Pro, che tuttavia avrebbe già venduto.