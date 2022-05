Google I/O: i nuovi Pixel 7, il Pixel Watch e perfino un tablet!

12—Mag—2022 / 10:16 AM

Durante il Google I/O 2022, l’azienda di Mountain View ha presentato una carrellata di anticipazioni sui prodotti che verranno lanciati nel corso della prossima stagione. Dall’atteso Pixel Watch al primo tablet dell’azienda. Google ha svelato anche il design dei nuovi Pixel 7 e Pixel 7 Pro.

Il Pixel Watch è stato presentato come il primo smartwatch “creato dentro e fuori da Google”. Offre il meglio dell’ecosistema Wear OS, con il vantaggio di poter contare sull’arsenale di strumenti e sensori della Fitbit. Verrà messo in commercio ad autunno del 2022. Durante l’evento Google ha confermato il design con quadrante circolare a cupola. Troviamo quindi la corona tattile e la possibilità di personalizzare il look del dispositivo grazie ai cinturini intercambiabili.

Durante il Google I/O sono stati mostrati anche i Pixel 7. Monteranno un nuovo SoC, la seconda generazione di Tensor, e avranno un design parzialmente rivisto (e un po’ più elegante rispetto a quello dei Pixel 6). Ad esempio nel Pro la terza fotocamera è separata rispetto alle altre due. Probabilmente lo smartphone verrà proposto in nuovi colori. Per il momento è tutto, ne sapremo di più nei prossimi mesi.

Infine, Google ha anche anticipato il suo primo tablet. Le informazioni sono pochissime: sappiamo che avrà il processore Tensor, lo stesso degli smartphone della linea Pixel. Ne sapremo di più esattamente tra un anno, durante il Google I/O del 2023.