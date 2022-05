Champions League: la finale Liverpool-Real Madrid in chiaro su Canale 5

La partita Liverpool-Real Madrid, finale di Champions League, si potrà seguire in chiaro su Canale 5. Il fischio d'inizio alle 21.

28—Mag—2022 / 11:23 AM

Oggi, 28 maggio, è il giorno della finale di Champions League, partita che metterà di fronte Liverpool e Real Madrid. Lo scontro tra le due grandi d’Europa si potrà vedere in chiaro su Canale 5, il fischio d’inizio è previsto per le ore 21 allo Stade de France di Parigi.

Liverpool-Real Madrid si potrà seguire, oltre che su Canale 5, anche su Sky Sport Uno, Sky Sport Football, Sky Sport 4K e sul numero 251 e, in streaming, su Mediaset Infinity, SkyGo e Now. Dopo la vittoria in Conference League da parte della Roma di Jose Mourinho, e dopo che l’Eintracht Francoforte ha vinto la finale di Europa League, ora tocca assegnare il trofeo massimo a livello europeo.

Il Real Madrid ha già vinto 13 Champions League, o Coppe dei Campioni, ed arriva in finale trascinato dal suo goleador Karim Benzema e dall’allenatore italiano Carlo Ancelotti, mentre il Liverpool di Jurgen Klopp ha tra i suoi assi principali Mohamed Salah. La squadra inglese ha ottenuto fino ad ora sei Champions League, ed è la terza ad averne vinte di più dietro allo stesso Real Madrid ed al Milan, che ne ha ottenute sette.