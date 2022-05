Roma-Feyenoord: la finale di Conference League sarà in chiaro su TV8

I tifosi della Roma e gli appassionati di calcio italiani attendono la finale della Conference League di domani, 25 maggio, Roma-Feyenoord che si svolgerà a Tirana presso la National Arena, con il fischio d’inizio alle 21.00, e che sarà trasmessa in diretta in chiaro su TV8.

Roma-Feyenoord, oltre all’essere trasmessa in chiaro su TV8, andrà in onda anche su Sky Sport Uno, Sky Sport Football, Sky Sport 4K, ed in streaming su NOW e su DAZN. Inoltre su Sky Sport 24 verranno fatti continui aggiornamenti da parte degli inviati Angelo Mangiante e Paolo Assogna.

Per quanto riguarda il pre ed il post partita si inizierà alle 19.30, mentre il tutto si concluderà alle 00.30, in maniera tale da permettere al pubblico di seguire tutte le fasi di preparazione e di conclusione della partita, dal riscaldamento alla cerimonia di premiazione.

C’è attesa da parte dei tifosi della Roma, e non solo, per questa finale che consente ad una squadra italiana di club di potersi giocare una coppa europea che manca ormai da ben 12 anni, dalla Champions League conquistata dall’Inter nel 2010. Anche in quell’occasione ad allenare la squadra italiana in finale c’era il tecnico portoghese Jose Mourinho.