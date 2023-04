Inter-Benfica: stasera su Prime Video i quarti di ritorno di Champions League

Stasera alle 21 ci sarà il fischio d’inizio allo stadio Meazza di San Siro di Inter-Benfica, gara di ritorno dei quarti di finale di Champions League. Per tutti gli appassionati il match sarà trasmesso in streaming su Prime Video. Durante la partita ci sarà la telecronaca di Sandro Piccinini ed il commento tecnico di Massimo Ambrosini.

Chi vincerà in Inter-Benfica si andrà a scontare in semifinale con il Milan, già vittorioso nei confronti del Napoli ieri sera. Prima della partita di oggi Inter-Benfica, la scorsa settimana su Prime Video è stato trasmesso proprio il quarto di finale di andata tra Milan e Napoli. Anche quest’anno la piattaforma streaming ha proposto il migliore match del mercoledì.

Ricordiamo che Prime Video si è assicurata i diritti per trasmettere la UEFA Champions League in Italia per altre tre stagioni, a partire dal 2024/25 e rimarrà il broadcaster esclusivo per la miglior partita del mercoledì fino alla stagione 2026/27.

