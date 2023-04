Il Google Pixel 7a sarà disponibile anche nell’inedito colore azzurro chiaro

Il Google Pixel 7a è uno dei telefoni più attesi dell’anno e ci si aspetta che l’azienda lanci il successore del Pixel 6a al Google IO 2023, che si terrà il 10 maggio negli Stati Uniti. Al momento, conosciamo la maggior parte delle specifiche e delle funzionalità del dispositivo.

Grazie ad un’imboccata del sito MySmartPrice, ora conosciamo anche l’aspetto del telefono oltre al fatto che sarà disponibile in tre colorazioni piuttosto interessanti. Tra le tre, spicca il nuovo azzurro chiaro, una colorazione completamente inedita per Google. Le immagini – che trovate nella galleria poco più sotto – provengono dal noto leaker OnLeaks.

Come si può vedere dalle immagini qui sotto, il Google Pixel 7a sarà disponibile in tre opzioni di colore: bianco, grigio e l’ultima con una tonalità di blu (azzurro chiaro). Al momento, non conosciamo il nome ufficiale usato da Google per descrivere le nuove opzioni di colore. I render mostrano un telefono dal design piuttosto simile al Pixel 6a, senza grosse innovazioni o fuochi d’artificio. Il dispositivo ha una doppia fotocamera posteriore insieme a un flash LED. Sul fronte, il dispositivo presenterà una tacca a foro centrale.

Sebbene ci si aspetti che Google annunci questi tre colori del telefono durante l’evento, la disponibilità potrebbe variare in base alla regione, come è stato il caso del Pixel 6a. Insomma, non è detto che in Italia arriveranno tutti e tre i colori.

Salvo grosse sorprese, il Pixel 7a dovrebbe avere una fotocamera principale con sensore Sony IMX787 da 64MP, oltre all’ultra-wide da 12MP. Il nuovo Pixel dovrebbe offrire fino a 256GB di storage interno, un upgrade rispetto al limite di 128GB dell’ultima generazione. Si dice anche che Google aumenterà la RAM e lancerà il telefono con 8GB di RAM.