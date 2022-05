Stranger Things 4: Claudia Gerini è di nuovo Jessica in un bizzarro spot

In occasione della serata “Stranger Duomo” in programma stasera a Milano (qui tutte le info in merito), Claudia Gerini è tornata nei panni di Jessica, personaggio di “Viaggi di nozze” (il celebre film di Carlo Verdone) per un bizzarro e improbabile spot di Stranger Things 4 dal tema “‘O Famo Stranger“.

Marquee Stranger Things 4 Il crossover più stranger di sempre. 🤯 Posted by Netflix on Thursday, May 26, 2022

In Stranger Things 4 vedremo il ritorno dei ragazzi protagonisti delle tre stagioni precedenti, con Finn Wolfhard nei panni di Michael Wheeler, Millie Bobby Brown come Undici, Noah Schnapp che fa l’interprete di Will Byers, Gaten Matarazzo nei panni di Dustin Henderson, e Caleb McLaughlin come Lucas Sinclair.

Oltre ai vecchi membri del cast saranno tanti i nuovi nomi di Stranger Things 4, come: Amybeth McNulty, Jamie Campbell Bower, Eduardo Franco, Joseph Quinn, Tom Wlaschiha, Sherman Augustus, Mason Dye, Nikola Duričko, e il mitico Robert Englund.

La prima parte di Stranger Things 4 uscirà il 27 maggio, mentre la seconda parte sarà disponibile dall’1 luglio.

