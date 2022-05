Stranger Things 4: anteprima esclusiva in piazza Duomo a Milano il 26 maggio

Netflix Italia ha organizzato una speciale proiezione pubblica in anteprima di Stranger Things 4, a Milano, in piazza Duomo: ecco tutte le info.

Manca poco al debutto di Stranger Things 4 su Netflix ma, se abitate a Milano e dintorni e l’hype vi sta divorando, potete partecipare ad uno speciale evento organizzato da Netflix Italia previsto per il 26 maggio (e con un’appendice per i due giorni seguenti) che comprende un’esclusiva anteprima del primo episodio.

🚨 Codice rosso! Codice rosso! 🚨Da Hawkins a Milano, il Sottosopra arriva in Piazza Duomo il 26 maggio con l'anteprima esclusiva del primo episodio di Stranger Things 4.Chi non viene è un Demogorgone. Posted by Netflix on Monday, May 23, 2022

L’appuntamento è per il 26 maggio in piazza Duomo, alle 21:30, con accesso libero (vi consigliamo, naturalmente, di arrivare in anticipo per trovare i posti migliori!).

Quel che accadrà il 27 e 28 è ancora avvolto nel mistero, questo è quanto riportato dall’evento:

Abbiamo de-demorgogonizzato l’area, però non possiamo assicurare di tenere quei mostri alla larga a lungo, un varco spazio temporale potrebbe aprirsi da un momento all’altro e, secondo i calcoli di Suzie, succederà presto: per la precisione il 27 e il 28 maggio, sempre in piazza Duomo, tra le 11:00 e le 20:00.

In Stranger Things 4 vedremo il ritorno dei ragazzi protagonisti delle tre stagioni precedenti, con Finn Wolfhard nei panni di Michael Wheeler, Millie Bobby Brown come Undici, Noah Schnapp che fa l’interprete di Will Byers, Gaten Matarazzo nei panni di Dustin Henderson, e Caleb McLaughlin come Lucas Sinclair.

Oltre ai vecchi membri del cast saranno tanti i nuovi nomi di Stranger Things 4, come: Amybeth McNulty, Jamie Campbell Bower, Eduardo Franco, Joseph Quinn, Tom Wlaschiha, Sherman Augustus, Mason Dye, Nikola Duričko, e il mitico Robert Englund.

La prima parte di Stranger Things 4 uscirà il 27 maggio, mentre la seconda parte sarà disponibile dall’1 luglio.

