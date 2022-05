Robert Downey Jr. protagonista di una serie sul restauro di auto classiche

Dopo aver interpretato un supereroe-macchina come Iron Man, Robert Downey Jr. ha deciso di dare spazio in tutto e per tutto alla passione per le auto con un reality di Discovery+ dedicato proprio al restauro delle auto classiche. Il titolo provvisorio del programma, attualmente, è Downey’s Dream Cars.

La serie è prodotta da Team Downey, ovvero la casa di produzione coordinata da Robert e Susan Downey, e da Boat Rocker’s Matador Content. Lo show sarà lanciato nel 2022 attraverso la Warner Bros. sulla piattaforma streaming di Discovery.

In Downey’s Dream Cars oltre al restauro di auto classiche, i veicoli saranno anche adattati agli standard di sostenibilità del ventunesimo secolo. Robert Downey Jr. ha dichiarato sul progetto:

Il mio obiettivo è quello di far notare come sia possibile mantenere l’integrità delle auto classiche, utilizzando le nuove tecnologie per renderle eco-friendly. Sono entusiasta all’idea che il pubblico possa vedere questa serie su Discovery+ entro la fine dell’anno.

Mentre Nancy Daniels di Discovery ha aggiunto: