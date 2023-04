Sherlock Holmes 3 è ancora una priorità per Robert Downey Jr.

Nonostante Sherlock Holmes – Gioco di Ombre sia uscito nel 2011, e rappresenti l’ultimo capitolo cinematografico della saga con Robert Downey Jr., sembra che l’ex interprete di Iron Man consideri ancora una priorità la possibilità di fare Sherlock Holmes 3.

Queste sono le parole della produttrice Susan Downey a riguardo:

Io, Amanda Burell e Robert abbiamo avuto di recente un incontro in cui abbiamo parlato in maniera specifica di questo progetto. Faremo questa cosa al momento giusto, però è una priorità per la nostra produzione e per lo stesso Robert.