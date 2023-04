The Sympathizer: il teaser trailer della serie TV con Robert Downey Jr.

Ecco il teaser di The Sympathizer, serie TV con Robert Downey Jr. che si cimenta in più ruoli da interpretare.

HBO ha diffuso il teaser trailer di The Sympathizer, la serie TV che ha tra i protagonisti Robert Downey Jr. che si dedica ad una prova attoriale in cui arriva a vestire i panni di più personaggi.

Ecco il filmato.

The Sympathizer ha come protagonista Hoa Xunude, che veste i panni di una spia del Vietnam che si rifugia a Los Angeles. Nel cast sono presenti anche Fred Nguyen Khan che fa Bon, Toan Le è il generale, Vy Le fa Lana, e Alan Trong fa Sonny. The Sympathizer è basato su un romanzo pubblicato nel 2015 realizzato da Viet Thanh Nguyen.

Robert Downey Jr. ha detto sul progetto:

Adattare questo tipo di opera richiedeva un team di lavoro visionario. Assieme a tutta la mia squadra abbiamo realizzato qualcosa d’importante, ed io mi sono potuto cimentare nell’interpretazione di più ruoli.

The Sympathizer è una co-produzione tra HBO, A24 e Rhombus Media, in associazione con Cinetic Media e Moho Film. Chan-wook dirigerà The Sympathizer mentre i produttori esecutivi sono lo stesso Robert Downey, McKellar, Kim Ly, Niv Fichman, Amanda Burrell e Susan Downey.

The Sympathizer farà il suo debutto su HBO nl 2024.